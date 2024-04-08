Испания перестанет выдавать ВНЖ за покупку недвижимости

Правительство Испании планирует отменить предоставление иностранцам вида на жительство за покупку недвижимости от 500 тысяч евро. Об этом сообщил журналистам глава правительства Педро Санчес.

«Мы собираемся начать процедуру отмены выдачи так называемой золотой визы, которая позволяет получить доступ к режиму проживания при инвестировании в недвижимость более 500 тысяч евро», - отметил глава правительства.

ВНЖ инвестора пользуется наибольшей популярностью у граждан Китая, России, Ирана и США. Это самый удобный ВНЖ, так как у него почти нет ограничений и он не обязывает сидеть полгода в Испании. Эксперты убеждены, что уже выданные карточки никто отбирать не будет, так как закон обратной силы не имеет. Но скоро лавочку прикроют и новые ВНЖ выдавать уже не будут.

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