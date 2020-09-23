Испания — среди самых популярных стран среди российских покупателей недвижимости

Наибольшее число инвесторов проявляют интерес к покупке недвижимости недвижимость в Греции, Германии, Испании и Италии, говорится в исследовании международного брокера недвижимости Tranio.
«Статистика показывает, что в 2020 году больше всего инвесторов со всего мира интересовала жилая недвижимость в Греции, Германии, Испании и Италии», — цитирует брокера «Интерфакс».
Там поясняют, что в Германии привлекает стабильность, рост цен и надежность инвестиций. Популярность Италии и Испании объясняется качеством жизни, доступными ценами на жилье и возможностью выгодно сдать приобретенное жилье. Спрос к Греции, по словам управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, вызван наличием одной из самых доступных программ ВНЖ за инвестиции в недвижимость и невысокими ценами, в сравнении с другими странами Евросоюза.
Покупкой недвижимости потенциальные русскоязычные эмигранты интересуются прежде всего в Греции и Германии. Среди стран, с которые хотят переехать россияне на фоне карантина, также фигурируют Турция, Чехия и Болгария.
Ранее эксперты отмечали, что по итогам второго квартала текущего года российские инвесторы предпочитали Швейцарию, Великобританию и Люксембург.Темы: Недвижимость Русская Испания