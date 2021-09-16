Испания — лидер по падению цен на недвижимость в период пандемии

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Консалтинговая компания Knight Frank подготовила рейтинг стран с изменившимися в период пандемии коронавируса ценами на недвижимость. Всего в список вошли 55 стран.
В период с первого квартала 2020 года по второй квартал 2021-го на фоне общего роста цен сильнее всего снизились цены на недвижимость в Испании — на 0,9%. На втором месте — Индия (минус 0,5%).
Турция возглавила список стран, где цены, напротив, выросли. Там недвижимость подорожала на 29,20%. Далее следуют Новая Зеландия (плюс 25,90%), США (18,60%). В России цены выросли на 14,40%.