Испанец менял замки в чужих квартирах и сдавал их в аренду

В Эльче задержан 39-летний мужчина, который захватывал пустующие квартиры и потом сдавал их других людям.

Мошенник сначала действовал как обычный испанский захватчик жилья. Находил пустующее жильё, вселялся туда, менял замки.

Потом он неожиданно становился арендодателем. «Он действовал как настоящее агентство недвижимости», - рассказали в Национальной полиции. Брал у клиентов деньги за аренду и давал им ключи от новых замков.

В полиции уже установили несколько таких квартир, но предполагают, что их гораздо больше.