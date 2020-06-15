Испанцы разработали убежище на случай новой пандемии

Компания из Валенсии Suricatta Systems спроектировала модульный домик, в котором можно пережить катастрофу вроде землетрясения или пандемию вроде COVID-19.
Жилище легко и быстро собирается и сделано из экологически чистых материалов. Его удобно использовать в лагерях беженцев, полевых госпиталях или для различных выездных мероприятий. Это что-то вроде укреплённой палатки.
Спрос на продукцию Suricatta Systems во время эпидемии коронавируса заметно вырос. Компания, в частности, подписала контракт с Соединёнными Штатами на поставку модульных домиков.
На создание такого жилья сотрудников компании вдохновило землетрясение в Лорке в 2011 году, когда из-за сильного землетрясения погибли 10 человек и было разрушено множество жилых зданий, а люди остались без крова над головой.
Домик поставляется в виде плоских модулей площадью 3,5 квадратного метра. Толщина такого модуля — 15 сантиметров. Их можно спокойно погрузить в багажник минивэна. Собирается убежище путём соединения модулей друг с другом. Причём можно экспериментировать с планировкой. Стоит набор 5500 евро.
Компания изготавливает три типа домиков — универсальный (подходит для 80% территорий), для экстремально низких температур и для экстремально высоких.Темы: Недвижимость Валенсия