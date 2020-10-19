Испанцев призывают переезжать из городов в деревню

В Испании насчитывается 8 131 муниципалитет. В 7 372 из них живут меньше 10 000 человек. По данным Национального института статистики, 80% населения сосредоточено в 10% населённых пунктов. А остальные 20% рассеяны по маленьким городкам. В Испании идёт обычный для большинства стран отток жителей из сельской местности в крупные города. Но с вымиранием деревень здесь пытаются бороться. В том числе нестандартными методами.
Например, именно для этих целей был запущен сайт Vente a vivir a un pueblo. Он создан для тех, кто мечтает уехать из большого города, суеты, шума и смога, чтобы изменить свою жизнь. По сути, это поисковик испанских деревень с предоставлением информации о переезде. Тут можно узнать, какие льготы предлагают местные власти, что с инфраструктурой, где можно поселиться, какая есть работа и т.д. У каждого населенно пункта есть своя «видеокарточка».
Создатели портала отмечают, что в период пандемии испанцы всё чаще решают перебраться в деревню.Темы: Недвижимость