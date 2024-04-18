Иностранные покупатели испанской недвижимости побили рекорд по средней стоимости квадратного метра

По данным нотариусов, во второй половине 2023 года нерезиденты Испании платили в среднем 2715 евро за квадратный метр. Это исторический рекорд, сообщает телеграм-канал "Недвижимость в Испании"

Самое дорогое жильё покупают шведы (3077 евро за метр), американцы (3006), немцы (2848) и швейцарцы (2828). Также довольно платёжеспособны покупатели из Норвегии, Польши, России. При этом за отчётный период больше всего выросли показатели среди покупателей из Польши (на 17,9%), России (на 16,8%) и Китая (10,7%).

Самые дешёвые объекты ищут марокканцы, румыны, болгары.

Чаще всего иностранцы покупают в автономном сообществе Валенсия (3 объекта из 10). На втором месте Андалусия, а на третьем — Каталония. Неожиданной популярностью стала пользоваться Астурия.