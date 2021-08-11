Иностранцы снова проявляют интерес к испанским «золотым визам»

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За семь месяцев текущего года 324 иностранца получили испанскую «золотую визу», которая даёт право на вид на жительство тем, кто покупает недвижимость дороже 500 тыс. евро.
Это неплохой показатель, учитывая, что за весь прошлый год было выдано всего 394 «золотых визы». Такие данные приводит портал Idealista со ссылкой на Министерство иностранных дел.
В 2019 году «золотую визу» получил 681 иностранец. Этот год стал рекордным. В 2018-м было выдано 599 виз. В 2017-м — 575. В 2016-м — 661. В 2015-м — 658. В 2014-м — 489. Всего с момента введения системы выдачи «золотых виз» в Испании их получили 4383 человека.