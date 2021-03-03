Грабители заинтересовались курортной недвижимостью в Испании

По испанскому побережью прокатилась волна ограблений в квартирах и домах, говорится в отчёте союза страховщиков Unespa за 2019 и 2020 годы. Эксперты отмечают, что воры и грабители явно переориентировались на курортную недвижимость после того, как в Испании были введены жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Испанцы надолго оказались заперты в своих городских квартирах, что позволило преступникам спокойно орудовать в их загородных домах.