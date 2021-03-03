Грабители заинтересовались курортной недвижимостью в Испании

Последние новости Испании на русском языке
По испанскому побережью прокатилась волна ограблений в квартирах и домах, говорится в отчёте союза страховщиков Unespa за 2019 и 2020 годы. Эксперты отмечают, что воры и грабители явно переориентировались на курортную недвижимость после того, как в Испании были введены жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Испанцы надолго оказались заперты в своих городских квартирах, что позволило преступникам спокойно орудовать в их загородных домах.
Отчёт базируется на данных 27 страховых компаний о 11,8 млн объектов недвижимости. С 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го было совершено 78 тысяч ограблений.
При этом резко сократилось число ограблений в рождественские и новогодние праздники, на которые традиционно приходится пик таких преступлений. В этот раз почти все сидели по домам.
Интерес воров явно сместился к прибрежным районам (Средиземное море), где сосредоточено много курортной недвижимости. Об этом говорит и статистика по провинциям. Так, большинство ограблений совершено в Жироне, Таррагоне, Барселоне, Мурсии. Исключением стали такие регионы, как Толедо и Гвадалахара. Это объясняется их близостью к столице. Здесь тоже много так называемых «вторых резиденций». В самом же Мадриде число таких преступлений снизилось, хотя раньше в столице квартирные воры орудовали охотно.
Вообще топ-10 населённых пунктов, где ограбления домов процветают сейчас больше всего, почти полностью состоит из каталонских муниципалитетов: Жирона, Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона, Матаро, Реус, Бадалона, Санта-Колома-де-Граманет, Мурсия, Руби, Торревьеха.
В среднем добычей воров становятся ценности на сумму 1333 евро. Но, например, в Марбелье она увеличивается до 2504 евро. И если во время ограбления городской квартиры преступники действуют максимально быстро, то в случае с курортной недвижимостью времени у них гораздо больше и можно не спешить, говорят страховщики.