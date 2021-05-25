Где в Испании чаще всего захватывают чужое жилье?

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Захват чужого жилья — настоящая проблема Испании. По данным государственного секретариата по вопросам безопасности, в 2020 году это явление выросло на 2,7% по сравнению с 2019-м. Всего за год 14 675 человек сообщили о незаконном заселении сквоттеров в их квартиры и дома.
Почти половина всех этих жалоб зарегистрирована в Каталонии — 6 647. На втором месте, но с большим отставанием, находится Андалусия с 2372 захватами. На третьем месте — Мадрид (1316 случаев).