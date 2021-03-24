Где в Испании чаще всего грабят дома?

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Союз страховщиков Испании назвал регионы, лидирующие по количеству квартирных краж.
На первом месте оказалась Каталония, где вероятность ограбления на 58% выше, чем в среднем по Испании. В топ-3 этого антирейтинга входят также Мурсия и Валенсия. На уровне провинций самыми опасными признаны Жирона (риск выше на 89%), Таррагона (на 65%), Барселона (на 56%).
Вероятность ограбления страховщики вычисляли, опираясь на данные о числе квартирных краж и общем количестве объектов недвижимости. Информацию для исследования предоставили 27 страховых компаний. Общее число квартирных краж в период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го составило 78 тыс. А общее число объектов в базе — 11,8 млн.
Ранее аналитики Unespa сообщили, что волна квартирных краж прокатилась по испанскому побережью. Страховщики заметили, что воры явно переориентировались на курортную недвижимость после того, как в Испании были введены жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Испанцы надолго оказались заперты в своих городских квартирах, что позволило преступникам спокойно орудовать в их загородных домах.