Где недорого купить жильё в Испании? 32 города с самой дешёвой недвижимостью

Многие мечтают о недвижимости в Испании, но часто дело банально упирается в отсутствие денег. Однако в Испании есть места, где купить достойное жильё можно совсем недорого.
Когда говорят о дешёвой недвижимости в Испании, принято вспоминать Торревьеху. Но, оказывается, это далеко не самый доступный вариант. Сегодня мы узнаем о 32 испанских муниципалитетах с ценой квадратного метра меньше 500 евро. Статья подготовлена при поддержке нашего надёжного партнёра KoronaPay — самого удобного сервиса для перевода денег из Испании в Россию, Украину и другие страны.
По данным, предоставленным порталом о недвижимости Idealista, самое дешёвое жильё в Испании находится в муниципалитете Алькаудете-де-ла-Хара (провинция Толедо). Квадратный метр здесь обойдётся всего в 349 евро. Вообще, именно в Толедо, а также в Сюдад-Реаль и Кордове, в основном сосредоточены муниципалитеты с самой дешёвой недвижимостью.
На втором месте по дешевизне жилья разместилось местечко Фуэнте-Обехуна (Кордова), где за квадратный метр просят 352 евро. Замыкает тройку самых бюджетных муниципалитетов Эль-Карпио-де-Тахо в Толедо (357 евро за квадратный метр).
Есть доступные варианты и в автономном сообществе Валенсия. Например, в Аликанте это населённый пункт Альгуэнья, где можно купить недвижимость по цене 478 евро за квадратный метр. А в самой провинции Валенсия есть муниципалитет Ла-Побла-Льярга, где продают жильё за 456 евро за квадратный метр.
В Каталонии только два муниципалитета попали в топ-32. Это Балагер в Лериде (465 евро за квадрат) и Мора-ла-Нова в Таррагоне (479 евро).
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