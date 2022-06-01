Эмиру Катара не дали построить дворец с видом на Альгамбру

Последние новости Испании на русском языке
Мечте эмира Катара построить в Гранаде современный дворец с видом на главную достопримечательность — архитектурно-парковый ансамбль Альгамбра — не суждено сбыться.
Тамим бин Хамад Аль Тани влюбился в эти места и в 2019 году после долгих торгов купил за 16 млн евро участок площадью 5500 квадратных метров напротив Альгамбры, напоминает телеграм-канал «Недвижимость в Испании». С тех пор он безуспешно пытался договориться о сносе старых построек. Эмир мечтал построить на этом месте современный дворец. Он даже предлагал сохранить все ценные старинные фрагменты и дать им вторую жизнь. И обещал не скупиться на инвестиции. Но власти Гранады оказались неподкупны.