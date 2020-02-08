Элитная недвижимость в Испании подорожала на 10% за три года

В 2019 году цены на элитную недвижимость в Испании умерили свой рост. Тем не менее тенденция сохранилась и за год такое жильё подорожало на 1,5%. Средняя цена квадратного метра установилась на отметке в 6900 евро. В 2018 году она составляла 6800 евро. В 2017 году — 6700 евро, а в 2016-м — 6250 евро. Таким образом, отмечают аналитики компании Barnes, цены на «элитку» в каталонской столице выросли более чем на 10% всего за три года.