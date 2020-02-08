Элитная недвижимость в Испании подорожала на 10% за три года

В 2019 году цены на элитную недвижимость в Испании умерили свой рост. Тем не менее тенденция сохранилась и за год такое жильё подорожало на 1,5%. Средняя цена квадратного метра установилась на отметке в 6900 евро. В 2018 году она составляла 6800 евро. В 2017 году — 6700 евро, а в 2016-м — 6250 евро. Таким образом, отмечают аналитики компании Barnes, цены на «элитку» в каталонской столице выросли более чем на 10% всего за три года.
В некоторых регионах жильё категории «люкс» дорожало особенно стремительно. К таковым относятся Мадрид, Севилья, Валенсия, Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Балеарские и Канарские острова. Там элитная недвижимость за год выросла в цене на 3%. В ряде случаев цены перевалили за 8 тыс. евро за квадрат. В Барселоне спрос и, соответственно, цены остались на уровне последних трёх лет.
В этой категории наибольшим спросом пользовалось жильё от 500 тыс. до 2,5 млн евро и площадью от 150 до 500 квадратных метров. Средний промежуток времени, в течение которого удавалось продать объект, в 2019 году составил 5 месяцев. А это на целый месяц больше, чем в 2018-м.
Среди иностранцев самыми активными покупателями стали граждане стран Латинской Америки (особенно в Мадриде), Франции, Великобритании, Германии и Бельгии.Темы: Недвижимость Бизнес