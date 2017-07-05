Элитная недвижимость на юго-западе Майорки подорожала на 25%

Средняя стоимость жилья на юго-западе Майорки с начала текущего года заметно возросла. Об этом свидетельствуют данные риелторской компании Engel & Völkers. Так, средняя цена объектов в данном районе сейчас составляет около 2,11 миллиона евро, в то время как год назад эта цифра находилась на уровне 1,68 миллиона.