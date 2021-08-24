Элитная недвижимость Испании сконцентрирована в четырёх регионах

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На Малагу, Балеарские острова, Мадрид и Барселону приходится 73% всей элитной недвижимости Испании дороже 1 миллиона евро. Об этом сообщает аналитический отдел портала Idealista.
По состоянию на 1 августа 2021 года на испанском рынке дорогой недвижимости представлено 36 368 объектов. По концентрации такого жилья лидирует Малага, где 23,1% всех объектов подходят под эту категорию. Далее следуют Балеарские острова с 22,9%, Мадрид (15,1%) и Барселона (12%). Провинция Аликанте с 9,7% расположилась на пятом месте. А на шестом — Жирона с 4,8%. Потом идут Кадис (1,9%), Санта-Крус-де-Тенерифе (1,8%), Валенсия (1,7%), Лас-Пальмас (0,8%) и Бискайя (0,8%).
Самой скромной провинцией является Леон, где в продаже есть только один такой объект.