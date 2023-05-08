El País: Испания планирует ужесточить выдачу «золотых виз» 

Власти Испании рассматривают возможность ужесточения системы выдачи «золотых виз», пишет в понедельник El País со ссылкой на правительственные источники.Речь идет о ВНЖ, которую может получить иностранец, решивший вложить более 500 тысяч евро в недвижимость на территории Испании. «Золотые визы» позволяют получить вид на жительство сроком на три года с возможностью продления. В 2022 году Испания выдала более 2400 таких разрешений, что почти на 60% больше, чем за 2021 год. Всего с момента вступления в силу механизма было предоставлено почти 11 500 «золотых виз».

Но теперь источники издания отмечают, что сумма в 500 тыс. евро является уже недостаточной. Ведутся переговоры о пересмотре условий. Они пока на начальной стадии.