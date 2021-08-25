Эксперты: вид из окна может прибавить 30% к стоимости жилья

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Эксперты агентства Barnes Barcelona рассказали, что хороший вид из окна может сильно повлиять на стоимость продаваемого объекта недвижимости. По крайней мере, в Барселоне.
Эта связь стала ещё заметнее во время пандемии коронавируса, когда многие оказались заперты в собственных квартирах. В Барселоне вид на достопримечательности (например, храм Саграда-Фамилия или кафедральный собор) или просто на Средиземное море может прибавить до 30% к стоимости квартиры.
«Многие клиенты, которые звонят нам, имеют достаточно четкое представление о том, чего они хотят, и в этом образе идеального дома всегда есть хорошие виды, которые позволяют им чувствовать себя частью города», - рассказала представитель Barnes Barcelona Элизабет Эрнандес.