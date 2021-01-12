Эксперты отмечают взрывной рост интереса к недвижимости в Андорре

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Аналитики портала Idealista рассказали о растущем интересе к недвижимости в Андорре. По их данным, за год спрос на жильё в этой стране вырос на 99,1%. Причём покупатели не просто интересуются объявлениями, но и активно контактируют с владельцами объектов. Так, число зафиксированных контактов выросло за год на 76%. При этом рост спроса происходит на фоне уменьшения предложения. За год число доступных объектов сократилось на 15,4%.
Всплеск интереса к Андорре пришёлся на время пандемии, но эксперты не видят тут связи. Они уверены, что покупателей привлекает близость этого региона к Испании и удобное налоговое законодательство. По словам партнера адвокатской конторы ETL Global Deyfin Борхи Гонсалеса-Анта, «Андорра — финансово привлекательная страна, а интерес к ней объясняется фискальной правовой неопределенностью в Испании и повышением налогов». «Это заставляет владельцев больших состояний и топ-менеджеров задумываться о смене места жительства», - заявил он, напомнив, что к тому же княжество расположено всего в 200 километрах от Барселоны.
В свою очередь Хосеп Луис Эстругас из Engel & Völkers Andorra подтверждает растущий интерес со стороны клиентов из Каталонии, Мадрида и Валенсии. По его словам, в основном это семьи с высокой и очень высокой покупательной способностью. Они ищут элитную недвижимость, желательно новую. Бюджет — до 3,5 миллионов евро.