Эксперты: туристическая недвижимость в Испании почти не упадёт в цене

В компании Engel & Völkers уверены, что до конца 2020 года недвижимость в популярных туристических районах Испании не будет критично терять в цене. Об этом говорится в исследовании Poscovid-19.
В частности, речь идёт о таких направлениях, как Балеарские острова, Коста-дель-Соль и практически всё Средиземноморское побережье. «Интерес инвесторов сохраняется в востребованных зонах. И этот спрос удержит цены от сильных падений», - прокомментировал глава испанского подразделения Engel & Völkers Хуан-Гало Масиа.
В то же время он признает, что общий экономический фон, растущая безработица и другие последствия коронавируса внесут свои коррективы на рынок недвижимости. В крупных городах (Мадрид, Барселона, Валенсия), по прогнозам экспертов, снижение цен может достичь максимум 10%.
По словам представителя компании, основная проблема, с которой столкнулись риелторы в Испании — закрытие границ для иностранных клиентов. В какой-то мере негативные последствия удалось сгладить с помощью современных технологий.Темы: Недвижимость Бизнес