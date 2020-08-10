Эксперты: окупас в Испании сегодня ходят с большими животами и новыми айфонами

Незаконные захваты жилья в Испании значительно участились. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел. Так, по статистике ведомства, по сравнению с 2016 годом их стало больше на 50%. А в период 2018 — 2019 года они участились на 20%.
Чаще всего подвергаются вторжению пустующие владения в Каталонии, особенно в Барселоне, Жироне и Таррагоне. От 11% до 14% резиденций в этих провинциях занимают окупас. В 2019 году в Каталонии было зарегистрировано 6 688 таких случаев.
«Проблема не в судах, а в трусости политиков, которые не признают, что это антисоциальное явление и оно наносит вред частной собственности. Нуждающихся окупас не так уж много. Для многих это просто образ жизни. У них новые айфоны и животы, потому что они хорошо питаются», - говорят в Официальном обществе агентов недвижимости Барселоны и Ассоциации агентов недвижимости Каталонии.Темы: Недвижимость