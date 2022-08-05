Эксперт: россияне распродают недвижимость в Испании

«Мы заметили, что многие российские владельцы выставляют на продажу свои виллы, чтобы получить наличные, так как ситуация с банковской блокадой ставит их в безвыходное положение», - заявил управляющий директор Libehomes и представитель Испанской ассоциации покупателей недвижимости (AEPSI) Мануэль Аларкон. Его слова приводит El Español.

Кроме того, эксперт отметил, что с 2014 года россияне перестали массово скупать испанскую недвижимость. «То есть они по-прежнему активны, то только в сегменте элитной недвижимости», - объяснил Аларкон.

По данным регистраторов за первый квартал 2022 года, среди иностранных покупателей испанской недвижимости на долю россиян приходилось всего 2,06% сделок. Больше всего покупали британцы (12,03%), немцы (9,47%) и французы (7,05%).