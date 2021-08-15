Дешёвые квартиры в Торревьехе... Что можно купить за 40-60 тысяч евро?

Торревьеха — один из самых доступных городов для тех, кто ищет недорогую испанскую недвижимость. Вполне приличную небольшую квартиру здесь можно купить не выходя за рамки бюджета в 60 тысяч евро. Ниже представлен список объектов в ценовом диапазоне от 40 до 60 тысяч.

4 комнаты за 47 тысяч, но без окон...

Вполне приличные четырёхкомнатные апартаменты в 200 метрах от моря. С кондиционером. Всего за 46 900 евро. Квартирка небольшая (65 квадратных метров), зато с тремя спальнями, мебелью и кладовкой. Расположена в районе Ла-Мата. Низкая цена во многом обусловлена минус первым этажом. Узнать подробно про тот объект можно здесь.

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Трёшка за 48 500 евро

Неплохая квартира с двумя спальнями в центре города в доме 1995 года постройки. Общая площадь 62 квадратных метра. Есть балкон и терраса. Мебели нет, зато есть встроенные шкафы. До моря — чуть меньше километра. Подробно узнать про эту квартиру можно здесь.

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Апартаменты в доме с бассейном

Двухкомнатные апартаменты на первом этаже. Дом находится в центре Торревьехи, построен в 2001 году, есть свой бассейн и приятный закрытый дворик. До моря — 900 метров. Площадь — 45 квадратных метров, есть балкон. Апартаменты продаются с мебелью и встроенными шкафами. Стоит 49 900. Узнать подробно про тот объект можно здесь.

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Двушка на 4-м этаже

Двухкомнатные апартаменты на четвёртом этаже четырёхэтажного дома (1990 года) с лифтом. Рядом с морем. Общая площадь — 47 метров. Есть балкон и мебель. Продаётся за 49 900 евро. Узнать подробно про тот объект можно здесь.

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Двушка на 2-этаже, с бассейном

Апартаменты в центре города на втором этаже двухэтажного дома с собственным бассейном и террасой. На второй этаж можно подниматься на лифте. Есть подземный паркинг. До моря — меньше километра. Общая площадь объекта 54 квадратных метра. Две комнаты с мебелью. Большой балкон. Стоит 51 500 евро. Узнать подробно про эти апартаменты можно здесь.

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80-метровая квартира за 60 тысяч

Просторная квартира с тремя спальнями и 10-метровой террасой. Общая жилая площадь — 82 квадратных метра. Квартира находится в доме 1978 года постройки на третьем этаже (последнем) в самом центре Торревьехи, в 350 метрах от набережной. Стоимость объекта — 59 900 евро. Подробную информацию о нём можно запросить здесь.

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Апартаменты у моря

Двухкомнатные апартаменты всего в 50 метрах от моря. Дом 1986 года расположен в районе Кабо-Сервера. Апартаменты занимают второй этаж, на который можно подниматься на лифте. Большой плюс — вид на море. Общая площадь — 46 квадратных метров. Есть мебель, балкон и кладовка. На момент написания статьи апартаменты стоили 56 тыс. евро. Узнать подробно про эти апартаменты можно здесь.

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Ещё апартаменты рядом с морем

За 57 900 евро можно купить двухкомнатные апартаменты в 80 метрах от моря в районе Асекион совсем рядом с пляжем. В доме 2002 года постройки. Апартаменты расположены на третьем этаже, в доме есть лифт. Общая жилая площадь — 55 квадратных метров. Есть кондиционер и шестиметровая терраса. Узнать подробно про эти апартаменты можно здесь.

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Уютная квартирка за 56 тысяч

Аккуратная квартирка площадью 56 метров в жилом комплексе Galeón VII. Рядом — пляж Плайя-дель-Кура и Авенида-де-Лас-Хабанерас. Продаётся с мебелью, можно заезжать и жить. Есть терраса и кладовка. Во дворе — бассейн. Узнать актуальную информацию об этой квартире можно здесь.

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Светлые апартаменты в центре

В центре Торревьехи за 57 900 евро продаются апартаменты площадью 35 квадратов. Много дневного света, кондиционер, мебель, терраса, лифт. Объект расположен на третьем этаже. До моря — 750 метров. Узнать подробно про эти апартаменты можно здесь.