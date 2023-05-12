Цены на жильё в Испании выросли почти на 5% за год

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В первом квартале текущего года в Испании было продано 161 024 объекта жилой недвижимости, сообщает Коллегия регистраторов. Это на 7,2% больше, чем в предыдущем квартале, но на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю новостроек пришлось 30 466 сделок, остальное — вторичка. 80% — квартиры, остальное — дома.
Цены на жильё снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли на 4,9% за год. Столичный регион лидирует по уровню цен (3 221 евро за метр). Далее следуют Балеарские острова (3 027), Страна Басков (2 990) и Каталония (2 375). А самое дешёвое жилье — в Кастилии-ла-Манче (850 евро за квадрат) и Эстремадуре (743).
Доля иностранных покупателей почти не изменилась и находится на уровне 14,5%. Больше всего среди иностранцев покупают британцы (9,5%), немцы (7,5%), французы (7,2%).