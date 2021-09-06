Цены на вторичную недвижимость в Испании в августе стабилизировались

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В августе цены на вторичную недвижимость в Испании практически не изменились, снизившись всего на 0,1%. Такие данные приводит аналитический отдел портала Idealista. По итогам месяца квадратный метр вторички стоил 1825 евро. При этом за последний квартал цены выросли на 1,1%, а за год (август к августу) — на 5,2%.
Заметнее всего цены в августе снизились в Кастилии-Ла-Манче (-1,1%), Арагоне (-0,9%), Кастилии-и-Леоне и Наварре (-0,7% в обоих случаях). Кроме того, зафиксировано снижение в Мадриде, на Балеарских островах, в Астурии (-0,4% в трёх регионах), Валенсии (-0,2%), Стране Басков, Каталонии и Галисии (-0,1% в трёх случаях).
Значительно подорожала вторичка в Андалусии (на 1,4%). В Кантабрии, на Канарских островах и Ла-Риохе цены выросли на 0,4%. В Эстремадуре — на 0,2%. В Мурсии цены не изменились.
Самая дорогая вторичка в Испании находится на Балеарских островах (3196 евро за квадратный метр) и в Мадриде (2943 евро). Самые доступные регионы — Кастилия-Ла-Манча (866 евро), Эстремадура (927 евро) и Мурсия (1055 евро).