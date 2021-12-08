Что такое Nota Simple и зачем она нужна?

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После долгих поисков идеального дома в Испании и перед его покупкой через агентство недвижимости или самостоятельно необходимо запросить так называемую Nota Simple. В России это называется выписка ЕГРН.
Nota Simple — важный документ, предоставляющий ценную информацию об объекте недвижимости и его собственниках, содержащий данные о возможных запретах или ограничениях. С помощью этой справки можно убедиться, что лицо, продающее недвижимость, действительно является ее владельцем. Это поможет уберечься от мошенников.
Чтобы получить Nota Simple нужно обратиться в Реестр собственности. Сделать это может любое физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении информации об объекте. Например, потенциальный покупатель недвижимости. Справку можно заказать через Интернет. Сейчас стоимость услуги составляет 9,02 евро. Справку присылают в формате PDF по электронной почте.
Простая запись в реестре содержит довольно подробное описание собственности, поскольку в ней указаны квадратные метры (застроенная и полезная площадь), кадастровая справка, уникальный регистрационный код, координаты, границы и другие данные.
Стоит помнить, что обычная Nota Simple — это просто информационная выписка. Для некоторых операций с недвижимостью этого бывает недостаточно.
Nota Simple — это испанский аналог российской выписки из ЕГРН онлайн— документа Росреестра со сведениями об объекте недвижимости. Как и в России, в Испании такую справку может заказать любое заинтересованное лицо для проверки актуальности данных об объекте недвижимости.