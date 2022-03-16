Четыре испанских города вошли в число самых чистых в мире

Последние новости Испании на русском языке
Некоммерческая организация Berkeley Earth провела исследование, в ходе которого были выявлены 40 наименее загрязненных городов планеты. Воздух в четырёх городах Испании признан одним из самых чистых в мире. В рейтинг включены только города с населением более 250 тысяч человек.
Самым чистым мегаполисом в мире признан австралийский Мельбурн. Вообще представители Австралии лидируют в этом рейтинге. Далее следуют Ньюкасл и Сидней. Гонолулу (США) занял четвертое место. Следом расположились Канберра и Голд-Кост в Австралии. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург (Россия), Суррей (Канада), Ванкувер (Канада) и Кызыл-Орда (Казахстан).
Что касается Испании, то в топ-40 вошли четыре представителя этой страны. Лучшие показатели у Севильи, которая расположилась на 21 месте. На 29 строчке разместилась Малага. На 30-й — Вальядолид. А Бильбао занял 35 место.