Цены на элитную недвижимость держатся в Барселоне и падают на юге

Эксперты отмечают неоднозначную динамику цен на элитную недвижимость в Испании. По данным агентства Barnes, на побережье Коста-дель-Соль такие объекты подешевели уже на 20%. А в Барселоне — всего на 5%. При этом в случае самых дорогих объектов (от 5 млн евро) особенных изменений ждать не стоит, говорят специалисты. Средняя стоимость квадратного метра элитной недвижимости на юге Испании составляет 7 тысяч евро.
В последние месяцы рынок несколько активизировался в связи с открытием границ и прибытием иностранцев. На 90% спрос обеспечивают иностранцы. В агентстве особенно выделяют покупателей из Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Швейцарии и России. По словам представителя Barnes в Марбелье, иностранцы снова потянулись на Коста-дель-Соль. «Мы с нетерпением ждёт открытия аэропорта Малаги, потому что без перелётов нет клиентов». В компании напоминают, что Андалусия — испанский регион с наименьшим числом заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей.
Тем не менее, Барселона лучше выдерживает кризис, признают эксперты. Здесь цены на «элитку» почти не снизились. Впрочем, в некоторых районах (например, Сьютат-Велла и Диагональ Мар) скидки могут достигать и 25%. А вот такие районы, как Педральбес, Эшампле, Эсплугес, Гава, не теряют в спросе, а следовательно, и цене. Дома в ценовой категории от 500 тыс. до 2,5 млн на побережье Коста-Брава можно купить со скидкой до 20%.Темы: Недвижимость Барселона Марбелья