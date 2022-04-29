CBRE: инвестиции в недвижимость Испании в первом квартале составили 4,3 млрд евро

В первом квартале 2022 года инвестиции в испанскую недвижимость составили 4,3 млрд евро, сообщает компания CBRE. Это хороший показатель для первого квартала. Лучше был только в 2018 году.

Половина всех инвестиций, а именно 52%, пришлась на Мадрид и Барселону. Хотя это на 6 пунктов меньше, чем годом ранее. «Небольшое уменьшение доли этих двух городов связано с крупными операциями, проведенными в других испанских городах», — пояснили в CBRE.

«Перспективы для инвестиций благоприятны, но они не лишены риска из-за большой геополитической и экономической неопределенности и высокой инфляции», — сказала Лола Мартинес Бриосо, директор по исследованиям CBRE в Испании.

В Европе инвестиции в недвижимость за этот же период достигли 78 млрд евро, увеличившись на 29% по сравнению с тем же периодом 2021 года.