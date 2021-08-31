Британцы стали реже покупать недвижимость в Испании

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Продажи квартир и домов в Испании иностранцам восстанавливаются, следует из отчёта регистраторов недвижимости. На иностранных покупателей во втором квартале пришлось 10% покупок. В первом квартале — 9,7% (13 600 операций против 12 200). Впрочем, до пандемии этот показатель составлял 12%.
Больше всего активность иностранных покупателе недвижимости заметна на Балеарских островах (29,8% всех сделок), Канарских островах (23,9%), Валенсии (19,5%) и Мурсии (14,7%).
Традиционно среди иностранных клиентов на рынке испанского жилья лидировали британцы. Они и теперь занимают первое место, но сейчас их доля в общем числе продаж упала до минимума — 9,5%. В начале года этот показатель составлял 12,11%, а в 2008 году — 38%.
Второе место занимают немцы (9%), затем идут марокканцы (8,3%), французы (7%) и румыны (6,1%).