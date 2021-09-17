Более 60% молодых испанцев не могут позволить себе отдельное жильё

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Исследование, проведённое компанией Fotocasa, показало, что в Испании 62% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет не могут позволить себе переехать в отдельную квартиру из-за высоких цен. Три из пяти опрошенных признались, что не потянут ни покупку жилья, ни его аренду.
Из тех, кто нашёл деньги на отдельное жильё, 59% его снимают, 27% — купили, а 14% — сначала снимали, а потом купили.
По данным нотариусов, в июле квадратный метр в Испании подорожал на 2,2% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года и стоит в среднем 1475 евро.
В ходе исследования были опрошены 5 тысяч человек в период с февраля по март.