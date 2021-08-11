Более 6 миллионов испанцев хотели бы переехать в течение двух лет

После окончания тотального карантина в июне 2020 года продажи недвижимости в Испании не перестают расти. По данным компании Aedas Homes, 23,6% жителей страны хотят сменить жильё в течение двух лет, а 44,5% — в течение пяти.

Среди молодёжи желание переехать ещё заметнее: 35,6% людей в возрасте от 25 до 35 лет, проживающих в Испании, хотели бы переехать в течение двух лет. Главным мотивом для них становится стремление обрести отдельное жильё со своей второй половиной. Для испанцев в возрасте от 36 до 50 лет главный мотив — желание поселиться в новом большом доме или квартире. А те, кто старше 51 года, мечтают переехать в другой район или город.

«В абсолютных цифрах мы говорим о более чем 6 миллионах человек, желающих сменить дом в течение двух лет в Испании. Из них почти два миллиона - молодые люди, около трех миллионов человек — в возрасте от 36 до 50 лет и 1,6 миллиона — в возрасте от 51 до 65 лет», - уточняет Хорхе Валеро, представитель Aedas Homes.