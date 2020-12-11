BBVA: рынок вторичного жилья в Испании восстановится во второй половине 2021 года

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Аналитики BBVA Research выпустили прогноз, согласно которому, рынок вторичного жилья в Испании восстановится во второй половине 2021 года.
«Ежемесячные продажи домов находятся примерно на уровне 2019 года после коррекции, которую принесла первая волна коронавируса. Однако в период с января по сентябрь падение составляет 21,6% в годовом исчислении», - говорят эксперты. Они не исключают дальнейшего снижения продаж в 2021 году, но верят в восстановление к концу следующего года.
Нечто похожее ожидается и в случае с ценами на жилую недвижимость. В этом году они прогнозируют среднегодовое падение почти на 1,5%, в основном за счет вторички, а в следующем ожидается стабилизация и «возможное восстановление ко второму полугодию.
Аналитики полагают, что улучшение экономического положения, восстановление занятости и благоприятные условия финансирования будут основными драйверами роста рынка жилья в следующем году. Но они упоминают и о сдерживающих факторах. Это, прежде всего, большая неопределенность в отношении развития пандемии и медленное восстановление внешнего спроса.
Ранее Испанская ассоциация стоимостного анализа (AEV) не исключила падение цен на испанскую недвижимость вплоть до 2023 года.