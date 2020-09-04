Барселонские адвокаты предложили экспресс-метод выселения окупас

Коллегия адвокатов Барселоны предложила внести поправки в закон, которые позволили бы выселять захватчиков жилья (окупас) за два дня.
Адвокаты предлагают установить срок в 48 часов с момента заявления о захвате. В течение этого времени окупас должны предоставить доказательства, что они имеют право находиться в доме. В противном случае через двое суток их принудительно заставят покинуть жильё. Чтобы смягчить процесс выселения, коллегия адвокатов предлагает одновременно ставить в известность социальные службы, которые сразу начнут заниматься подбором временного жилья для окупас, чтобы они не остались на улице.
Для этого необходимо внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс. «Мы не может молчать, когда нарушаются права на частную собственность. Это явление прогрессирует и ставит под угрозу общественное спокойствие», - отмечают адвокаты. По их словам, действующие законы несовершенны и играют на руку «мафии, а не правосудию».
В последнее время окупас активизировались в Испании. Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости. Каждый день в регионе регистрируется примерно 20 случаев захвата, сообщает Министерство внутренних дел Испании.Темы: Недвижимость Барселона