Барселона заняла восьмое место в рейтинге лучших городов мира

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В рейтинге «Лучшие города мира 2021», который составила компания Resonance Consultancy, Барселона заняла восьмое место. Этот рейтинг включает города с населением более 1 млн человек и учитывает множество статистических параметров.
Составители рейтинга отметили в Барселоне «пьянящее сочетание пляжей, архитектуры и креатива» и назвали каталонскую столицу «почти идеальным европейским городом». Вот, что хорошего нашли они в Барселоне.
«Барселона является туристическим магнитом, что часто вызывает разочарование у местных жителей, которые видят в толпе угрозу своему городу», - говорится в рейтинге. Авторы отмечают, что инвесторы в недвижимость скупают здесь квартиры только для того, чтобы сдавать их на Airbnb.
Мадрид занял в рейтинге десятое место. «Мадрид сильно пострадал во время пандемии, где было зарегистрировано больше случаев COVID-19, чем в любом другом городе из топ-20 за пределами США», - пишут авторы.
Москва в этом году заняла в рейтинге Resonance Consultancy четвёртое место. Российскую столицу назвали культурной сокровищницей.
На первом месте — Лондон.