Аренда жилья в Испании за год подешевела на 5,6% 

Последние новости Испании на русском языке
Стоимость аренды жилья в Испании упала на 5,6% за последние 12 месяцев. Такие данные приводит портал о недвижимости Idealista. В конце июня 2021 года аренда стоила 10,7 евро за квадратный метр. Это на 0,6% меньше, чем кварталом ранее.
Падение цен было более заметным на крупных рынках аренды, и прежде всего в Барселоне, где они упали на 13,2% за год. А также в Мадриде (-12,4%), Пальме (-8,5%), Малаге (- 8,1), Севилье (-7,6%) и Валенсии (-6,3%).
Несмотря на национальный спад, цены выросли в 11 автономиях. Наибольший рост произошел в Кантабрии (5,2%), Ла-Риохе и Кастилии-Ла-Манче (по 4,9%) и Галисии (4,7%). Также значительный рост продемонстрировали Наварра (3,8%), Эстремадура (3,6%), Мурсия (3,5%) и Астурия (1,9%). На Балеарских островах было зарегистрировано самое большое падение за последние 12 месяцев — на 10,7%. За ними следуют Мадрид (-10,5%) и Каталония (-9,3%).
Мадрид и Каталония при этом остаются самыми финансово недоступными регионами для аренды жилья: 13,7 евро за квадратный метр в месяц и 13,4 евро соответственно.