Аренда жилья в Испании существенно подорожала

За последние 12 месяцев средняя стоимость аренды жилья в Испании выросла на 8,4% и составила 11,4 евро за квадратный метр.

Но это ещё ничего. В Барселоне цены за год подскочили на 25,7%. Это максимальный показатель среди всех городов Испании. Сейчас за аренду одного квадратного метра в каталонской столице придётся заплатить 19,3 евро.

Также сильно подорожало съёмное жильё в Аликанте (на 23,4%), Валенсии (20,9%) и Малаге (20,7%).

Но есть города, где цены снизились, пусть и несущественно. Это Паленсия (минус 4%), Кордова (0,3%) и Самора (0,1%).