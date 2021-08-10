Аренда жилья в Испании продолжает дешеветь

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В июле аренда жилой недвижимости в Испании подешевела на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Цены падают уже шестой месяц подряд, начиная с февраля. Такие данные приводит аналитический отдел портала Fotocasa.
Самый дорогой регион — Мадрид — показал и самое значительное падение цен, на 7,8%. Теперь аренда здесь стоит 13,84 евро за квадратный метр.
Каталония — второй по дорогивизне регион Испании. Здесь цены упали на 4,3% до 13,79 евро за метр.
Но есть регионы, где цены выросли в июле: Ла-Риоха (на 10,9%), Кантабрия (7,6%), Астурия (5,3%), Кастилия-ла-Манча (5,3%), Эстремадура (4,2%) и Галисия (3,2%).