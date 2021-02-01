Аренда жилья в Испании подешевела в январе

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Январь завершился падением цен на аренду жилой недвижимости в Испании на 0,9% — до 11 евро за квадратный метр в месяц. Квартальное падение цен составило 3,2% за квартал. В годовом исчислении в январе цены упали на 0,1%. Об этом сообщает портал Idealista.
Средняя цена аренды жилья упала в январе по сравнению с декабрём в семи автономных сообществах. Лидерами падения стали Балеарские острова (-2,6%), Каталония (-1,6%) и Мадридское сообщество (-1,2%). За ними следуют Андалусия (-0,6%), Валенсия (-0,4%), Арагон (-0,3%) и Канарские острова (-0,2%).
Цены выросли в Ла-Риохе (1,9%), Кастилии-Ла-Манче (1,5%), Галисии и Астурии (1,1% в обоих регионах), Эстремадуре (1%), Кастилии-и-Леоне (0,9%) и Наварре (0,4%).
Не изменились цены в Стране Басков, Мурсии и Кантабрии.