Аренда жилья в Испании подешевела до 10,7 евро за квадратный метр

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Май в Испании завершился падением цен на аренду жилья на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,7 евро за квадратный метр в месяц. За месяц аренда подешевела на 0,5%.
Наиболее заметное снижение наблюдается в Барселоне и Мадриде (на 17,8% и 13,4% соответственно). Далее следуют Пальма (-11,6%), Севилья (-9,1%), Малага (-8,2%), Валенсия (-7,9%), Аликанте (-5,4%), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (-5,3%), Вальядолид (-4,4%) и Саламанка (-2,6%).
Цены, напротив, выросли в Мелилье (на 11,1%), Сории (10,8%), Лериде (8,3%), Витории (7,6%), Теруэле (6,4%). %), Куэнке (5,7%), Гранаде (5,6%) и Альмерии (5,1%).
Сан-Себастьян (14,6 евро за метр) считается самой дорогой провинциальной столицей. Далее идут Мадрид и Барселона ( около 14,5 евро).
Статистика опубликована порталом Idealista.