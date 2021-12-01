Аренда жилья в Испании подешевела до 10,5 евро за квадратный метр

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Средняя цена аренды жилой недвижимости в Испании в ноябре упала на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,5 евро за квадратный метр.
В Мадриде аренда подешевела на 4,9%, а в Барселоне — на 1,7%. При этом в некоторых столицах провинций цены, напротив, выросли. К ним относятся Понтеведра (рост на 10,5%), Самора (на 8,2%), Альбасете (8,1%), Уэльва (6,7%), Санта-Крус-де-Тенерифе (6,6%).
Среди автономных сообществ падением цен отметились Мадрид (-5,7%), Каталония (-4%), Кастилия-и-Леон (-1%) и Валенсия (-0,6%). Цены выросли в Кантабрии (7,1%), Галисии (5,4%), Кастилии-Ла-Манче (3,5%), на Канарских островх (3,1%), в Мурсии (3%), Наварре (2,5%), Эстремадуре и Астурии (2,1% в обоих случаях), Арагоне (2%), Ла-Риохе (1,5%), Стране Басков (1,1%), на Балеарских островах (0,4%) и в Андалусии (0,1%).
На уровне провинций наибольшее снижение было зарегистрировано в Оренсе (-6,5%), Мадриде (-5,7%), Хаэне (-4,5%), Барселоне (-3,5%), Гранаде (-2,7%) и Севилье (-2,1%). %). А наибольший рост отмечен в Лериде (20,1%), Куэнке (13,2%), Понтеведре (10,8%), Жироне (9,4%) и Кантабрии (7,1%).