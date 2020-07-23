Аренда жилья в центре Мадрида значительно подешевела

Сеть агентств недвижимости Redpiso сообщает о значительном падении цен на аренду жилья в Мадриде. В центре города цены уже снизились на 8-10%. В частности, съёмные квартиры подешевели в районах Монклоа, Саламанка, Чуэка.
Эксперты ожидаемо объясняют падение цен коронавирусом. В этом году в Мадриде меньше туристов, почти нулевой спрос со стороны студентов, а финансовое положение квартиросъёмщиков пошатнулось. В агентстве прогнозируют падение цен до 15% к концу года.
Те, кто сдавал жильё туристам, сейчас пытаются переориентироваться на долгосрочную аренду. Такая тенденция отмечается в случае каждого четвёртого объекта.
По прогнозам Fevitur (Испанская федерация ассоциаций туристического жилья), общие потери сектора по итогам года в Испании составят 300 млн евро.Темы: Недвижимость Мадрид Бизнес Туризм