Аренда жилья подешевела в крупных испанских городах

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Стоимость аренды жилья в популярнейших испанских городах заметно снизилась в 2020 году.
Согласно отчёту портала Idealista, падение в Барселоне составило 9,4%, в Мадриде — 7,3%, в Пальме — 6,2%, в Малаге — 5,6%, в Севилье — 5,2%. При этом в целом в Испании цены подросли на 1,4% — до 11,1 евро за квадратный метр в месяц. Причиной падения цены в крупных городах стало растущее предложение. Например, в Барселоне и Мадриде оно почти удвоилось за год.
На уровне автономных сообществ снижение цен показали четыре региона: Балеарские острова (снижение на 7,3%), Мадрид (-4%), Каталония (-2,8%) и Канарские острова (-0,7%). Во всех остальных автономиях аренда подорожала. Самый большой рост зарегистрирован в Галисии (6,7%), за ней следуют Кастилия-Леон (6,4%), Эстремадура (4,8%) и Кастилия-Ла-Манча (4,7%).
В Барселоне аренда квартиры обойдётся в 14,9 евро за квадратный метр в месяц. В Мадриде — 15 евро. В Пальме — 11,2 евро.