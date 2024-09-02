Аренда в Испании за год подрожала на 10%

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В августе аренда одного квадратного метра в среднем по стране стоил 13,1 евро в месяц.
А это на 9,8% больше, чем год назад, сообщает телеграм-канал "Недвижимость в Испании" со ссылкой на Idealista. Особенно быстро растут цены в Пальме, Валенсии и Мадриде. Вот сколько просят за квадратных метр в самых популярных городах:
Аликанте — 11,9 евро
Барселона — 21,6 евро
Бильбао — 13,9 евро
Жирона — 11,9 евро
Лас-Пальмас — 13,2 евро
Мадрид — 19,9 евро
Малага — 14,5 евро
Мурсия — 8,8 евро
Овьедо — 9,3 евро
Пальма — 17,3 евро
Санта-Крус — 11,9 евро
Валенсия — 14,2 евро
Сарагоса — 10 евро