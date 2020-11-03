Аренда недвижимости в Испании подешевела на 1,4% в октябре

Стоимость аренды жилой недвижимости в Испании, по статистике профильного портала Idealista, в октябре уменьшилась на 1,4%. И теперь в среднем составляет 11,3 евро за квадратный метр в месяц. За квартал аренда подешевела на 0,2%. Но по сравнению с октябрём прошлого года цены выросли на 5,2%.
В октябре цены упали в 10 автономных сообществах: Каталонии (на 2%), Балеарских островах (на 1,8%), Мурсии (на 1,5%), Кантабрии (на 1,4%), Галисии и Мадриде (на 1,3% в обоих случаях), Наварре (0,5%), Арагоне (0,4%), Эстремадуре (0,3%) и Андалусии (0,2%).
Но есть регионы, где аренда жилья подорожала. Это Канарские острова (на 1,4%), Кастилия-ла-Манча (на 1,2%), Страна Басков (1,1%), Ла-Риоха (0,9%), Кастилия-и-Леон (на 0,4%) и Валенсия (0,3%).
В Астурии ситуация не изменилась.
Дороже всего аренда обойдётся в Мадриде (14,7 евро за квадратный метр), Каталонии (14,5 евро), Стране Басков (12,3 евро) и Балеарских островах (12 евро).
Самое доступное жильё — в Эстремадуре (5,3 евро), Кастилии-ла-Манче (5,7 евро).Темы: Недвижимость