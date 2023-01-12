Аналитики: жильё в Испании станет доступнее

По мнению экспертов агентства S&P, Испания будет одной из тех стран Европы, где больше всего снизятся цены на жильё до 2025 года.

Если верить аналитикам, в 2023 году жильё в Испании подешевеет на 2,5%, а в 2024-м — ещё на 1%. В 2025-м, по их мнению, страну ждёт рост цен на 1,5%. «До 2025 года нет почти никаких предпосылок для роста цен», - заявил представитель S&P Сильваин Бройер.

Среди стран, где ожидается ещё более существенное падение цен в этом году, можно выделить Португалию (предполагаемое снижение на 4,4%) и Великобританию (минус 3,5%).