Аналитики советуют инвестировать в испанские офисы

Офисная недвижимость остаётся самой рентабельной в Испании. Об этом сообщает аналитическая служба портала Idealista.

По итогам 2022 года рентабельность покупки недвижимости в Испании для её последующей сдачи в аренду выросла до 7,2%. В конце 2021 года она составляла 6,9%.

Но в случае с офисами рентабельность составляет 12,9% (год назад была 11,2%). Для коммерческой недвижимости этот показатель вырос с 9,4% до 9,6%. А для гаражей — с 6% до 7,1%.

Что касается жилой недвижимости, то выгоднее всего инвестировать в Лериду (8,3%), Мурсию (8,2%) и Уэльву (8,1%). В Барселоне рентабельность составляет 5,7%. В целом же по стране она составила 7,2%.