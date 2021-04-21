Аналитики сообщают о восстановлении рынка недвижимости Испании

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Рынок жилья в Испании начинает восстанавливаться после кризиса, связанного с COVID-19. По данным Национального института статистики (INE), в феврале было зарегистрировано 43 185 сделок купли-продажи квартир и домов, что на 8,6% больше, чем в январе. И это самый высокий показатель за последние 12 месяцев.
Несмотря на то, что число операций, зарегистрированных в реестрах, сократилось на 4,3% по сравнению с февралем прошлого года, а за первые два месяца 2021 года - на 10%, налицо положительная динамика. К тому же февраль обычно является месяцем падения продаж жилой недвижимости (например, в 2017 году он упал на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем). В 2018 году - более чем на 13%; в 2019 году - более чем на 8%, а в 2020 году - на 4,1%). А в этом году вырос.
Больше всего продаж в феврале зафиксировано в Валенсии, Ла-Риохе и Андалусии.