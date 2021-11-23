Аналитики: новостройки в Испании подорожают на 2,9% 

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Аналитики из компании Acuña & Asociados опубликовали собственный прогноз для рынка испанской недвижимости.
Эксперты считают, что жильё в новостройках в следующем году подорожает на 2,9%. А по итогам текущего года — на 0,2%.
«На рынке нового строительства цена оставалась более устойчивой из-за таких факторов, как относительный дефицит предложения, но эта тенденция, похоже, заканчивается», - говорится в прогнозе.
По итогам 2021 года предложение на рынке жилья составит около 400 000 объектов., из которых около 100 000 — новостройки. При этом спрос вырастет на 5% — до 450 000 объектов.