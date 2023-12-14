Аналитики: элитная недвижимость Мадрида подорожает на 5% в следующем году

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Аналитики из Knight Frank убеждены, что в 2024 году Мадрид возглавит европейский рейтинг городов с наибольшим ростом цен на элитную недвижимость (5%). И наравне с Дубаем и Сиднеем расположится в самом начале мирового рейтинга, уступив лишь Окленду и Мумбаи.
Эксперты перечислили сильные стороны Мадрида: ещё невысокий порог входа, отличное сочетание цены и качества, высокий уровень жизни, комфортные условия для иностранцев. Добавим от себя: возможность быстро получить ВНЖ инвестора для всей семьи при покупке недвижимости от 500 тысяч евро.
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